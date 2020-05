Nog drie positieve testen in slachthuis Helmond

Ⓒ ANP

HELMOND - Nog eens drie mensen die werken in een varkensslachthuis in Helmond hebben positief getest op het coronavirus. Zij behoorden tot een groep van 43 mensen, onder wie NVWA-dierenartsen en hun assistenten van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), die afgelopen weekend zijn getest. De tests zijn afgenomen in de teststraat van GGD Brabant-Zuidoost in Eindhoven.