Racistische tweets op account Twitter-topman na hack

Het ging om meer dan vijftien tweets waar onder meer scheldwoorden en racistische opmerkingen instonden. De berichten waren al viral gegaan toen Twitter ingreep en de teksten begon te verwijderen. Dorsey heeft meer dan 4 miljoen volgers op Twitter.

Een woordvoerder van de berichtendienst bevestigde dat het account werd overgenomen. „We werken eraan en zoeken uit wat is gebeurd.” In sommige tweets stond de hashtag ”#ChucklingSquad.” Dat is mogelijk een verwijzing naar de identiteit van de hackers.