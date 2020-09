De Jonge weet niet zeker of leraren voorrang test kunnen krijgen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Er moet eerst „een goed gesprek” komen met de GGD voordat mensen in vitale beroepen, zoals zorgpersoneel of leraren, voorrang krijgen voor een coronatest. Zorgminister Hugo de Jonge wil eerst weten of het wel mogelijk is. Hij begrijpt wel die wens, maar denkt ook dat het voor langere wachttijden voor anderen kan zorgen.