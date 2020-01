Man (68) ’had geen verkeerde intenties’ met jerrycan benzine in trein Leeuwarden

Ⓒ ANTON KAPPERS

LEEUWARDEN - Een man die donderdag was opgepakt na de vondst van een jerrycan met benzine in een trein in Leeuwarden, is vrijgelaten. De 68-jarige man uit Stavoren had „geen verkeerde intenties” en dus was er geen sprake van een strafbaar feit. Daarom wordt hij niet meer als verdachte beschouwd.