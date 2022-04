Hiv-medicatie naar Oekraïne onderweg: genoeg voor twaalf maanden

Dit zou de komende 12 maanden genoeg moeten zijn voor de patiënten met hiv. In de Oekraïne leven naar schatting 260.000 mensen met hiv. Voor de oorlog onderging meer dan de helft -bijna 150.000 mensen- levensreddende antiretrovirale behandelingen.

De meeste patiënten met hiv zijn mannen die deze medicatie nodig hebben om te overleven. Maar omdat mannelijke Oekraïense burgers tussen de 18-60 jaar het land niet mogen verlaten, is er grote behoefte aan medicatie binnen de landsgrenzen.

Ook zorgt de WHO met andere gezondheidsorganisaties voor medicatie tegen tuberculose (tbc). Dit is een van de belangrijkste doodsoorzaken bij mensen die met hiv zijn geïnfecteerd. „Een dubbele epidemie moet voorkomen worden”, stelt de WHO. Het onderbreken, stoppen of wijzigen van een hiv-behandeling kan leiden tot complicaties en resistentie tegen geneesmiddelen. Er zijn in de Oekraïne 403 hiv-behandelcentra en 36 hebben de deuren gesloten. In Mariopoel is het hiv-centrum nog steeds open.