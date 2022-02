OM start strafrechtelijk onderzoek naar stichting van Sywert van Lienden

Randstad leverde eerder personeelsleden aan Hulptroepen Alliantie.

„De (voormalig) bestuurders van de stichting communiceerden in de media herhaaldelijk dat zij zonder winstoogmerk handelden. Later bleek echter dat de (voormalig) bestuurders, naast de stichting, ook een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes”, zo schetst het OM.

Maandag blijkt ook dat het OM al langer zelfstandig onderzoek doet naar Stichting Hulptroepen, ruim vóórdat er door Randstad aangifte was gedaan. Het betreft een civielrechtelijk onderzoek naar het bestuur en de statuten van de Stichting Hulptroepen.

Volgens de betrokken officier van justitie Otto van der Bijl valt dit civiele onderzoek naar Van Liendens stichting onder het toezicht op rechtspersonen, dat in handen is van het Functioneel Parket. „Zodra wij door betrokkenen of via de publiciteit worden gewezen op een stichting waar mogelijk niet conform de statuten wordt gehandeld, dan doen we daar navraag naar en vragen we bijvoorbeeld de administratie op”, zei Van der Bijl eerder over een soortgelijk onderzoek naar Stichting Viruswaarheid van Willem Engel.

Volgens het OM loopt het civiele onderzoek naar Stichting Hulptroepen nog, heeft het nog niet tot conclusies geleid en verleent de stichting zijn volledige medewerking. Het civiele onderzoek staat bovendien los van het strafrechtelijke onderzoek en het wordt door een ander team uitgevoerd.