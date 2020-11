'Gebrek aan ruggengraat in strijd tegen islamisme'

Nederland kan wat leren van de Fransen als het gaat om het publieke debat over de radicale islam. Terwijl Frankrijk pal staat voor de waarden van de republiek en de scheiding tussen kerk en staat, slaan Nederlandse politici en bestuurders direct aan het polderen bij het eerste zuchtje tegenwind vanuit de moslimgemeenschap. Ze praten met meel in de mond. Kijk naar de Fransen en toon eens ruggengraat, zegt Wierd Duk in zijn nieuwe podcast. Hij sprak erover met Luis Vassy, de ambassadeur van Frankrijk in Nederland.

Ook in deze podcast: door dezelfde mensen die vier jaar lang hebben geprobeerd om Donald Trump en zijn kiezers in diskrediet te brengen, worden Joe Biden en Kamala Harris nu onthaald als een soort Jezus-figuren, die de VS moeten verlossen van de verdeeldheid. Het is volslagen hypocriet, vindt Duk. Verder: de 'merkwaardige' keuze van de NPO om treitervlogger Ismail Ilgun weer een podium te geven en waarom staat de politie op de stoep bij mensen die een afwijkende mening hebben? ,,Het lijkt wel 1984.”

