Melkdief in de zeik genomen

St. Ives - De 25-jarige Damon Hudson uit het Britse plaats St. Ives werd al een paar weken geteisterd door een melkdief. Omdat de man nogal verzot is zijn dagelijkse portie melk dat steeds van zijn stoep verdween, besloot de man wraak de nemen. In plaats van de politie de vermoeien met zuivelzaken besloot Hudson de dief in de val te lokken.