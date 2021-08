Amsterdam sluit Reguliersdwarsstraat af wegens Pride-drukte

Mensen mogen de straat niet meer in, alleen nog maar verlaten. De gemeente roept mensen via sociale media op elkaar de ruimte te geven en weg te gaan bij drukte. De Reguliersdwarstraat is een bekende hotspot in Amsterdam waar na de jaarlijkse botenparade een straatfeest wordt georganiseerd. De botenparade ging dit jaar niet door, wel was er zaterdag een Pride Walk die duizenden deelnemers trok.