Onderwijs in Barneveld treft maatregelen om boerenprotest

De gemeente Barneveld heeft inwoners en bedrijven aangeraden woensdag thuis te blijven. Volgens de boeren komen er mogelijk 20.000 deelnemers naar het protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De gemeente acht de kans groot dat de wegen in het midden van het land volledig dicht komen te zitten.

Het Aeres MBO ligt aan de weg van Barneveld naar Stroe. „We willen niet het risico lopen dat de ene student ons wel kan bereiken en de ander in een verkeersinfarct terechtkomt”, aldus commercieel directeur van de onderwijsinstelling Sabrina Barmentloo. De studenten die woensdag examens hadden moeten maken zijn al geïnformeerd. Per persoon wordt gekeken wanneer het examen het beste ingehaald kan worden. „Natuurlijk is het een pittige uitdaging om alles te verzetten. Zeker zo vlak voor de zomervakantie. Maar nood breekt wet.”

Studenten krijgen woensdag geen afstandsonderwijs. „Dat coronatrauma willen we ze niet aandoen.” Het Aeres MBO adviseert studenten die een examen moesten maken de dag te gebruiken om extra te leren. De andere studenten kunnen zich voorbereiden op de toetsweek van volgende week. Een deel van de studenten veehouderij gaat woensdag overigens zelf naar de boerenprotesten, weet Barmentloo.

Leerlingen van het Johannes Fontanus College in Barneveld blijven woensdag ook thuis, zegt directeur René Minderhoud. Ze krijgen online les. Alleen de 15 tot 20 leerlingen die opgaan voor een herexamen moeten hun weg naar de school zien te vinden. „De tijden van het centraal eindexamen zijn nu eenmaal landelijk vastgelegd.”

Op de J.H. Donnerschool in het nabijgelegen dorp De Glind gaan alle lessen woensdag zoveel mogelijk door, aldus directeur Jan Hofman. De school biedt speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Leraren doen volgens Hofman hun uiterste best om er woensdag te zijn. Ze logeren bij een collega in de omgeving of vertrekken ’s ochtends heel vroeg om op tijd te komen. Leerlingen die de school niet kunnen bereiken krijgen les op afstand. Eén leerling maakt woensdag een herexamen. Hofman zal er desnoods persoonlijk voor zorgen dat deze jongen op tijd is. In geval van nood kan hij bij Hofman achterop de motor. „Dan gaan we gewoon tussen de boeren door. Hij zál zijn examen maken.”