Salvini wil ’dwangarbeid’ voor Amerikaanse jongen

Mario Cerciello Rega werd doodgestoken door een 19-jarige jongen die met een 18-jarige leeftijdgenoot door de politie werd verdacht van diefstal en afpersing. Na de steekpartij ontsnapte het duo, maar werd na een klopjacht alsnog ingerekend.

Op het moment dat Salvini twitterde, was nog niet bekend om wie het ging. Nu blijkt dat het om twee Amerikaanse jongeren gaat: Lee Elder Finnegan (18) en Gabriel Christian Natale Hjorth (18). Ze zouden op drugsvakantie zijn geweest.

Mes

De moordpartij was in het Prati-district. Toen de verdachten werden aangehouden door de politie, trok één van hen een mes en stak meerdere keren op de agent in. De politieman overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dood van de agent heeft in Italië veel woede veroorzaakt.

De 19-jarige jongen, naar nu blijkt een Amerikaan, heeft de moord inmiddels bekend.