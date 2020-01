Trump: Iraniërs wilden Amerikaanse ambassade opblazen

„We hebben een vreselijk monster gepakt”, aldus Trump. „We hebben hem uitgeschakeld. We hebben het gedaan omdat de Iraniërs onze ambassade wilden opblazen.”

Trump gaf opdracht voor de drone-aanval op 2 januari op generaal Qassem Soleimani na gewelddadige protesten bij de Amerikaanse ambassade in Bagdad. Die waren volgens de VS door Iran georkestreerd. Het Amerikaans ambassadepersoneel bleef ongedeerd.

Trump: „Dat was een volledig georganiseerd complot, en je weet wie het organiseerde - die man is er niet meer. Hij had meer dan die ambassade in gedachten.”

Economische maatregelen

De Amerikaanse president zei verder dat hij de sancties tegen Iran had verzwaard na de raketaanval deze week op Iraakse bases die Amerikaans militair personeel huisvesten, maar gaf geen verdere details. „Het is al gedaan. We hebben ze verhoogd. Ze waren al zwaar, maar nu zijn ze nog aanzienlijk verzwaard”, vertelde Trump.

Bekijk ook: Opluchting na woorden van Trump