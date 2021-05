Liquidatiebende verdacht van zeker drie moorden

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Het strafproces draait om de moord op Alex Gillis in Zaandam (onderzoek Himalaya), de vergismoord op 20 februari 2014, de vergismoord op Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam op 13 juli 2014 (onderzoek 13Dollar), de moord op Massod Amin Hosseini (onderzoek 13Theezeef) in Osdorp en de voorbereiding van een (nooit uitgevoerde) moordaanslag op Wensley Gillis (onderzoek Tienshan). Deze maandagochtend zal tijdens de zitting vooral de vergismoord op Stefan Regalo Eggermont aan bod komen.

Hoofdverdachte in de zaak is Iliass K. De in Dubai aangehouden Khaild J. is door het OM eerder eveneens betiteld als kopstuk, maar hem wordt alleen lidmaatschap van een criminele organisatie ten laste gelegd.

Het bewijs tegen de verdachten is vooral afkomstig uit ontsleutelde PGP-berichten, afkomstig van de in 2016 in Canada in beslag genomen mailservers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom. Op basis daarvan werden K. en medeverdachte Gökhan C. (32) in het voorjaar van 2018 aangehouden voor de moord op Gillis. Sindsdien is de zaak verder uitgedijd en de lijst met verdachten en verdenkingen langer geworden.