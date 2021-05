Zoontje (9) slachtoffer vergismoord: ’Ik hoop dat ik superkrachten krijg zodat ik papa kan zien’

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

Twee jaar oud was de jongen toen zijn vader op 13 juli 2014 stierf in zijn auto. Zeven kogels uit een pistoolmitrailleur troffen hem dodelijk. Kogels die eigenlijk voor iemand anders waren bedoeld, want Eggermont had niets te maken met criminaliteit. Hij was vooral een toegewijde vader voor zijn zoontje, vertelde zijn weduwe Janke Verhagen aan de rechtbank.

Dat hun zoontje nog zo jong was toen zijn vader werd gedood ,,is een vloek en een zegen”, zei Janke Verhagen. Een zegen omdat hij destijds nauwelijks iets meekreeg van al het verdriet. Een vloek omdat hij zich zijn vader steeds minder goed herinnert. In de rechtbank werd een hartverscheurend filmpje afgespeeld waarop het zoontje een knuffel krijgt van het bedrijfje Knuffelmakers, dat kinderen die een ouder moeten missen op die manier probeert te ondersteunen. De jongen scheurt het papier een beetje aarzelend open, tilt de knuffel op ooghoogte en drukt hem vervolgens tegen zijn gezicht en bovenlichaam.

Stefan Regalo Eggermont kwam terug van een avondje voetbal kijken bij zijn broer. Janke Verhagen koos ervoor om thuis te blijven. Tot op de dag van vandaag vraagt ze zich af of haar partner nog zou hebben geleefd als ze wel naast hem had gezeten. Of dat ze allebei zouden zijn vermoord en haar zoon beide ouders kwijt zou zijn geweest.

’Hij geloofde niet dat hij zijn papa kwijt was’

Terwijl zij haar partner moest identificeren en de begrafenis regelde, werd haar zoontje opgevangen door vrienden. Toen hij thuiskwam probeerde Janke Verhagen hem uit te leggen dat zijn vader nooit meer terug zou komen. Hij geloofde het niet. ,,Hij trok de kasten open. Zocht achter de gordijnen. Hij dook op zijn knietjes om onder het bed te kijken. En toen werd hij heel boos op mij omdat papa kwijt was. Morgen ging hij weer zoeken.”

De moeder van Eggermont richtte zich rechtstreeks tot de enige verdachte die nog in leven is: Ilias K., de man die de schutters zou hebben aangezet tot de moord en die weigerde vragen van de rechtbank te beantwoorden. ,,Hoe vinden jouw ouders het dat je achter de tralies zit? Als ik jouw moeder was dan zou ik me kapot schamen.” Ze zei dat het beter zou zijn als de zoon van Ilias K. ook opgroeit zonder zijn vader. ,,Of moet hij van zijn vader leren om mensen kapot te schieten?”

Startsein voor reeks liquidaties

Het eigenlijke doelwit van de moord was vermoedelijk Omar L., de broer van Youssef L. die eind 2012 samen met een vriend werd geliquideerd in de Staatsliedenbuurt. Het was het startsein voor een reeks liquidaties tussen rivaliserende misdaadgroeperingen. Omar L. zit inmiddels zelf een levenslange gevangenisstraf uit voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties.

De vermoedelijke schutter, Massod Amin Hosseini, alias Jack Sparrow is zelf in augustus 2014 geliquideerd. In woedende berichten schrijft Iiass K. aan Dennis Mongen dat ,,Jack een grote fout heeft gemaakt. Serieus, het is niet die man. Ik ben nu aan het stressen. Het was een heel andere auto, hoe heeft hij dat kunnen doen? Zelfde straat, zelfde Punto, alleen geen zwarte. Hij zei nog dat zijn haar anders was.” Mongen overleed in 2020 in een Spaanse cel.

Surailie I., die samen met Ilias K. terechtstaat in de megazaak rond meerdere liquidaties, schreef aan Ilias K. ,,dat nu die kankerzemel waarschijnlijk wakker was.” Met andere woorden: Nu zou Omar L. een gewaarschuwd man zijn.