Van Ooijen over alcoholbetutteling: ’Geen verbod op nadenken’

Als door een wesp gestoken reageert Van Ooijen dinsdag in de Tweede Kamer op de onthullingen van De Telegraaf dat hij met een groslijst aan anti-alcoholplannen rondgaat in de coalitie. Daarop staan onder meer een verbod op alcohol in de sportkantine, het verbannen van speciaalbier en wijn uit de supermarkt en een ’avondklok’ voor alcohol (een verkoopverbod tussen 10 uur ’s nachts en 7 uur ’s ochtends). Ingewijden spreken van ’Maartens betuttellijst’ en noemen de plannen ’onzalig’.

De CU-bewindsman weet niet hoe snel hij zijn eigen plannen moet bagatelliseren. Hij herhaalt ’geen politieke wensenlijst’ te hebben en ’al helemaal geen politieke voorstellen’ te hebben ingediend. „Het enige wat ik heb gedaan is dat ik een inventarisatie heb ingediend.” Volgens hem liggen de alcoholopties al langer op tafel nadat het RIVM met voorstellen kwam om alcoholmisbruik terug te dringen: „Dit is niets meer dan een handzame samenvatting daarvan.”

Sportkantines

Van een van de plannen neemt Van Ooijen maar meteen afscheid: „Als u mij op de man af vraagt: ben ik voor een verbod op alcohol in de sportkantines? Nee.” Andere plannen liggen voorlopig nog wel op tafel, de CU-staatssecretaris wil daar desgevraagd geen afstand van nemen. Hij stoort zich er vooral aan dat zijn lijst in de openbaarheid is gekomen: „Het is best curieus hoe dit de afgelopen dagen is gelopen.”

JA21-Kamerlid Nicky Pouw-Verweij vraagt zich af hoe deze lijst überhaupt tot stand is gekomen. In het coalitieakkoord staat immers dat de alcoholdoelen gehaald moeten worden ’zonder mensen in hun vrijheid te beperken’. „Als dat de kaders zijn, dan had dit lijstje er toch nooit moeten zijn?”, vraagt zij zich af. „Dat is een verbod op nadenken, zou ik zeggen”, aldus de staatssecretaris.