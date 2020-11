CIA-agent gedood tijdens gevechten in Somalië

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

WASHINGTON - Een agent van de Amerikaanse geheime dienst CIA is om het leven gekomen tijdens gevechten in het Afrikaanse Somalië. De ervaren agent was lid van de paramilitaire tak die enkele van de gevaarlijkste taken van de Amerikaanse inlichtingendienst uitvoert, meldt de krant The New York Times.