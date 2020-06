’Neergestoken man in Leeuwarden is politiek activist’

Zarza is buiten levensgevaar. „Maar hij is heel zwaar toegetakeld”, vertelt zijn broer. Zarza zou volgens de regionale krant gewond zijn geraakt aan zijn hoofd, hals, buik en borst.

De verdachte, die onmiddellijk na het incident door de politie ter plaatse is opgepakt, is een Rotterdammer van Iraanse afkomst. „Wij denken dat er een politiek motief achter zit”, zegt Zarza’s broer

„Hij stond eerder op een dodenlijst van de geheime dienst in Iran. Jaren geleden is er door de BVD een aanslag op mijn broer verijdeld.” Dat het vrijdag alsnog misging zou volgens de broer „een statement” van de Iraanse regering zijn geweest. „Van: ook in het buitenland is de oppositie niet veilig.”

Het slachtoffer is volgens de Leeuwarder Courant krant een Iraanse Koerd die vocht tegen het regime van ayatollah Khomeini en vluchtte naar Nederland. In een artikel in die krant zei hij in 2009 dat hij eerder door de Iraanse geheime dienst werd achtervolgd. Daarnaast zou hij betrokken zijn bij de Nederlandse tak van de Koerdische Democratische Partij Iran.

De verdachte en Zarza zouden met elkaar hebben afgesproken. „Een oud-klasgenoot uit Iran van mijn broer belde onlangs”, vertelt de broer van het slachtoffer. „Hij zei: mijn zoon komt studeren. Hij vroeg of mijn broer hem een beetje kon helpen.”

Zarza zou de stem van zijn voormalige klasgenoot hebben herkend en helpt volgens z’n broer wel vaker mensen uit Iran. „Daarom heeft hij hem ook alleen opgehaald. De man zou bij mijn broer komen eten. Maar het is allemaal in scène gezet.”

Verdachte ’stond hem op te wachten met bloemetje’

Een ooggetuige vertelt dat de verdachte zijn slachtoffer stond op te wachten met een bloemetje. „Hij liep hier al een uur rond met een bosje bloemen in de handen”, vertelt de 63-jarige taxichauffeur die naast zijn auto stond te wachten. „Toen het slachtoffer kwam aanrijden, liep hij naar de auto toe. Ze hebben geen woord gewisseld. Niks. Hij heeft meteen door het raam van de passagiersstoel gestoken.”

Politie onderzoekt motief

De politie zegt nog niets te kunnen melden over een motief voor het steekincident.

De politie zegt in een reactie kennisgenomen te hebben van het artikel. „We zitten nog in de eerste fase van het verhoor en het is prematuur om op het motief in te gaan. Maar we nemen de informatie mee in het onderzoek”, aldus een woordvoerster. Zij kan niets zeggen over de nationaliteit van de verdachte.

Het steekincident veroorzaakte vrijdag aan het einde van de ochtend grote consternatie op het plein voor het station in Leeuwarden. Daar werd het slachtoffer zittend in zijn auto meerdere keren gestoken door zijn belager. Op beelden die zijn gedeeld op sociale media is te zien hoe de verdachte vervolgens door zijn knieën zakt en zich door de politie laat arresteren.