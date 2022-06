Kamervragen over vandalisme Leids monument door extreem-linkse Doorbraak

De sculptuur werd eerder deze week ingepakt en dichtgetaped door de landelijke actiegroep die bovendien oproept tot een nieuwe beeldenstorm. ’Ingrijpen om dit zooitje ongeregeld een halt toe te roepen’, zo staat in de schriftelijke vragen die Van Haga vervolgens stuurde richting de minister van justitie.

SchurkenHet Leidse Indië-monument werd dit keer niet beklad, zoals eerder gebeurde, maar deels met vuilniszakken ingepakt. Doorbraak laat op sociale media weten waarom. Om ’schurkenverering’ te stoppen en de stad ’te dekoloniseren’. Het monument in park De Put, nabij de Morspoort, is er een kwart eeuw geleden gekomen voor de 26 Leidenaars die omkwamen in het toenmalige Nederlands Indië, in de periode tussen 1945 en 1952. Er heeft minimaal een keer per jaar een herdenking plaats bij het standbeeld.

Doorbraak vindt dat niet kunnen. Acties zoals het inpakken van het Leidse monument vindt de groepering daarbij een geoorloofde methode, want verwijzingen naar het koloniale verleden ’verdienen geen zichtbare plek op straat’.

SchandeDe gemeente heeft inmiddels de vuilniszakken en tape weg laten halen en heeft ondanks dat er niets werd vernield, toch aangifte gedaan wegens vandalisme. De Federatie Indische Nederlanders spreekt schande van de actie en de Kamerfractie van Van Haga gaat nu nog een stapje verder. De voormalige VVD’er wil dat de activistengroep wordt aangepakt en verboden.

„Doorbraak roept op tot een beeldenstorm, waarbij vernielzucht het uitgangspunt is”, aldus Van Haga. „Demonstreren is een recht van een ieder, maar dat recht verspil je als je boel gaat vernielen en anderen daartoe oproept.”