Agent vervolgd voor veroorzaken dodelijk ongeval Maasdam

Binnenland

Zakkenroller door politie Utrecht aan lantaarn geboeid: ’Hij staat voor paal’

In Utrecht is woensdagavond een terrasbezoeker op listige wijze bestolen door twee zakkenrollers. Agenten die de zakkenrollers in hun kraag grepen vonden een slimme manier om even hun handen vrij te maken en zetten de jongens letterlijk en figuurlijk voor paal.