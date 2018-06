Smerige praktijken in de scheepvaart

Foto ter illustratie. Ⓒ Foto Rene Oudshoorn

Een afgedankt boekenkastje een dag te vroeg aan de stoeprand, of een stapeltje oude kranten in de vuilcontainer. Het kan de gewone burger al gauw boetes van honderden euro’s opleveren. Maar chemietankers die de Rotterdamse haven aandoen mogen ongestraft hun schadelijke lading dumpen in de Noordzee, pal voor de Nederlandse kust.