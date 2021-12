Neparts had ’ziekelijke drang’ om als arts te werken en vervalste diploma: anderhalf jaar cel

Premium Geld

Column: plannen met de erfenis? Leg ze vast!

In een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam ging het om de erfenis van een man zonder kinderen. Samen met zijn partner was hij twee keer bij de notaris geweest. Die had vervolgens een ontwerp-testament opgestuurd. In een derde bijeenkomst heeft de notaris dat ontwerp toegelicht aan de man en zijn vr...