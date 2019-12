Fatale steekpartij verbijstert Hengelo: ’Met kerst nota bene’

De politie doet onderzoek in Hengelo, waar een vrouw werd doodgestoken. Ⓒ News United

HENGELO - Ongeloof overheerst in de Hampshire in Hengelo, waar afgelopen nacht een vrouw om het leven kwam bij een steekpartij. In de normaal gesproken rustige straat waar vooral vijftigplussers wonen, steekt de vrolijke kerstverlichting fel af tegen de zwarte schermen die de plaats delict afschermen. „Dit hoort niet echt bij de kerstgedachte.”