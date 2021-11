Vrouw krijgt schade vergoed voor leed na uitzetting naar Rusland

De Russische vrouw vroeg in 2010 en 2013 asiel aan in Nederland. De staatssecretaris wees de verzoeken af en die besluiten zijn daarna door rechtbanken en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd. Bij haar derde asielaanvraag in 2014 voerde zij aan dat ze gearresteerd en mishandeld zou worden als ze zou worden uitgezet naar Rusland. Na een nieuwe afwijzing van haar asielaanvraag werd ze het land uitgezet en bij aankomst in Rusland overgedragen aan de autoriteiten. Zij werd toen direct gearresteerd en is tijdens haar gevangenschap mishandeld en verkracht.

De afdeling bestuursrechtspraak vindt dat de staatssecretaris dat risico verkeerd heeft ingeschat, ondanks dat de rechter de uitzetting als rechtmatig beoordeelde. Tijdens een aparte procedure zal de rechtbank in Amsterdam de hoogte van de schadevergoeding vaststellen.