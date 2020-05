Rusland in ban van uit raam ’gevallen’ corona-artsen

Een kunstenaar schildert in Krasnodar een dankbetuiging aan artsen op de muur van een appartementencomplex. Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

SINT-PETERSBURG - Terwijl premier Michail Misjoestin door besmetting met het COVID 19-virus is uitgeschakeld, president Poetin pas op 9 mei ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de overwinning op Nazi-Duitsland de natie weer zal toespreken, is Rusland nog steeds in de ban van de uit het raam vallende Corona-artsen.