Mysterieuze luxetrein van Kim Jong-un gespot

Dat vermoedt onderzoeksgroep 38 North, dat alle ontwikkelingen in het hermetisch afgesloten land in de gaten probeert te houden. Op satellietbeelden lijkt de trein op 21 en 23 april aan te zijn gekomen in de stad die aan de zuidoostelijke kust ligt.

Luxetrein

38 North, dat er zaterdag melding van maakte, gaat ervan uit dat het de trein van Kim is omdat hij aankwam op een station dat alleen door de Grote Leider en zijn familie mag worden gebruikt. Het voertuig was eerder te zien toen hij enkele historische bezoeken bracht aan Beijing, de hoofdstad van China. De luxetrein heeft onder andere een karaokebar aan boord en, zo gaat het verhaal, normaal gesproken ook enkele ‘animeermeisjes’.

,,De aanwezigheid van de trein zegt niets over de aanwezigheid van de Noord-Koreaanse leider en geeft ook geen indicatie over zijn gezondheid”, meldt het opgestelde rapport. ,,Maar het draagt wel bij aan meldingen dat hij verblijft in een afgesloten privégebied.”

Kim afwezig

Verhalen dat het slecht zou gaan met de dictator doen al dagen de ronde. De leider zou na een operatie niet meer in het openbaar zijn gezien. Op twee belangrijke feestdagen in het land lijkt hij ook afwezig te zijn geweest. Zaterdag werd de oprichting van het volksleger gevierd, Kim was op geen enkele foto te zien.

Lees verder onder de afbeelding

Het privéresort van de familie Kim. Ⓒ Reuters

Officiële mededelingen over zijn gezondheid zijn nog niet gedaan. Het bekende Japanse weektijdschrift Shukan Gendai heeft – op basis van een functionaris die kennis heeft van de operatie die Kim moest ondergaan – gemeld dat een dokter die een spoedoperatie bij hem uitvoerde een blunder maakte bij het plaatsen van een stent, waarna de situatie helemaal uit de hand liep en Kim nu als een kasplantje functioneert.

Lang wachten

Meerdere experts houden er rekening mee dat Noord-Korea zo lang mogelijk wil wachten met een mededeling dat Kim – door zijn overlijden, of zijn medische toestand – niet meer in staat zal zijn het land te leiden. Om geen paniek te veroorzaken en om zijn opvolging in de steigers te zetten. Zijn zus Kim Yo-jong lijkt in dat geval de belangrijkste kandidaat.

Het laatste duidelijke bericht over zijn aanwezigheid is van 11 april, wat een dag voor de operatie zou zijn geweest. Kim – een stevige roker met obesitas – zou vanwege een hart- en vaatziekte onder het mes zijn geweest.