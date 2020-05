’Niet reëel om lange tijd seks te vermijden’

Volgens Hanna Bos, arts infectieziektebestrijding van Soa Aids Nederland: „Een tijdje zonder een knuffel of omhelzing kan iedereen wel aan. Maar naarmate het langer gaat duren, en we weten niet hoe lang nog, is dit voor veel mensen erg moeilijk vol te houden. Daar oordelen we niet over. Intimiteit en seks horen bij het leven. Dus moeten we mensen zonder een vaste partner voorzien van informatie.”

Als iemand toch fysieke seks wil en geen partner heeft, adviseert Soa Aid Nederland om dit met één vast maatje -de coronabuddy- te doen om de twee weken. „Met iemand die je al langer kent en die je durft te vertrouwen: je LAT-relatie of een knuffelmaatje. Als beiden zich strikt aan de corona-regels houden, dus de 1,5 meter afstand met anderen, en er exclusief zijn voor elkaar, dan wordt het corona-risico beperkt. Bespreek om 2 weken te wachten met de seks, 2 weken waarin je goed let op de corona-regels en met niemand anders intiem bent. Het kan twee weken duren voordat het virus je ziek maakt.”

Er zijn ook mensen die gaan daten met iemand die ze niet kennen. „De kans op corona is dan groter. .Je weet namelijk niet of ze zich aan de corona-regels houden en daar eerlijk over zijn”, waarschuwt arts Bos. „Beter is om eerst kennis met elkaar te maken op 1,5 meter afstand. Als je seks wilt hebben, kies dan eerst voor soloseks op afstand. Je kan afspreken om na 2 weken, zonder corona-klachten zoals verkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid, intimiteit of seks te hebben waarbij je dichter bij elkaar komt.”