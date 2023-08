Wilde kat rukt op naar zuidoosten van Noord-Brabant

De wilde kat verdween waarschijnlijk al in de middeleeuwen uit Nederland. In het begin van deze eeuw dook de soort voor het eerst weer op in Zuid-Limburg. In de omgeving van Vijlen hebben zich ondertussen tussen de vijftien en twintig wilde katten gevestigd. Het dier verblijft graag in oud bos en jaagt in graslanden en struikgewas op muizen, zijn favoriete voedsel.

Geen huisdier

Een wilde kat is zeker geen huisdier, aldus ARK, maar lijkt wel veel op de cyperse huiskat. De soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Een wilde kat heeft een streep op de rug, die stopt bij de staart. De staart is veel dikker dan die van de huiskat en eindigt met een stompe punt.

De natuurorganisaties werken nu met steun van de provincie Brabant aan de aanleg van soortenrijke randen langs het bos op de Strabrechtse Heide. Ook worden graslanden minder intensief gemaaid. Natuurgebieden in België, Zuid-Limburg en Zuidoost-Brabant worden met elkaar verbonden via paadjes en doorgangen. Het project loopt enkele jaren. De Zoogdiervereniging denkt dat Belgische wilde katten zich als eerste in Brabant zullen vestigen, als de maatregelen succes hebben. Het is niet uitgesloten dat de roofdieren zich vanuit Brabant verder door Nederland verspreiden.