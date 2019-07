ProRail sluit drie onbewaakte overgangen

Onbewaakte spoorwegovergang bij Sittard-Geleen. Ⓒ ANP

SITTARD - ProRail sluit woensdag drie onbewaakte spoorwegovergangen tegelijk in het zuiden van Limburg. In Schin op Geul worden twee overgangen vervangen doordat een oude spoortunnel is opgeknapt en weer in gebruik is genomen. In Sittard gaat de overweg bij de Lintjesweg dicht met betonblokken en hekken.