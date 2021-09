Premium Het beste van De Telegraaf

Auto met explosieven achtergelaten in Venlo: ‘Schandalig dat ze dit flikken’

De EOD maakt de explosieven in de auto onklaar. Ⓒ Lé Giesen

Een wijk in Venlo-Oost was vrijdag het epicentrum van een heleboel commotie, nadat een auto met explosieven in de buurt werd achtergelaten. Het voertuig werd gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. 65 mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten.