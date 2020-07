Zaterdag piekdag van het weekend

De zon kan fel schijnen met tussen 12.00 en 15.00 uur zonkracht 7, meldt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. „Zondag kan landinwaarts nog een aardige dag worden, maar in het westen en noorden is het overwegend bewolkt met al vrij vroeg op de dag grote kans op buien.”

Vrijdag is er nog vrij veel bewolking met plaatselijk een lichte bui. In de loop van de middag breekt de zon vanuit het westen steeds beter door. Met 21-23 graden is de temperatuur volgens het weerinstituut normaal voor juli.

Regendruppels

Zaterdag ’een mix van zon en wolken’. „Een lokaal buitje is niet uitgesloten, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. In Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe kan het zomers warm worden met 25-27 graden. In de kustprovincies stijgt de temperatuur naar 22-24 graden.”

Door een hoge luchtvochtigheid kan het her en der benauwd aanvoelen. „Ook is het oppassen voor de krachtige zon. Met zonkracht 7 kan een lichte huid al in een kwartier verbranden”, waarschuwt Van Wezel.