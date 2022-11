Sneeuwstorm teistert westen staat New York

Voor de bewoners van de staat New York is het sneeuwruimen geblazen. Ⓒ Getty Images via AFP

BUFFALO - In het noorden van de Verenigde Staten, rond de Great Lakes op de grens met Canada, heeft de winter zijn intrede gedaan. In de omgeving van Buffalo, in de staat New York, is volgens nieuwszender CNN al meer dan anderhalve meter sneeuw gevallen. Dat heeft in het weekend voor de Thanksgiving-vakantie geleid tot afgesloten wegen en verlamming van het vliegverkeer op Niagara International Airport.