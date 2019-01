Een frisse wind

Hij somt alle goede eigenschappen van Meghan op. „Ze is intelligent, iemand ’van de wereld’, ze steunt het soort goede doelen die iedereen zou moeten steunen, ze is intelligent ’of had ik dat al gezegd’, ze is elegant, ze snapt wat belangrijk is, ze lijkt een krachtige persoonlijkheid, ze is normaal.”

Het is de partnerkeuze die goed van pas komt op een moment dat ’zijn’ land zich lijkt te isoleren door Brexit. Daarom heeft hij een Europese vlag meegenomen. „In zekere zin voel ik me meer een inwoner van Europa, of van de wereld, dan van het Verenigd Koninkrijk, maar door de komst van Meghan ben ik toch weer een beetje trots.