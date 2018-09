Vakantieverkeer in lange file in Zwitserland

Door een busbrand vrijdag is de San Bernardinotunnel dicht. Hierdoor moet al het verkeer via de Gotthardtunnel. De verwachting is dat de Bernardinotunnel tot en met Pinksteren dicht zal blijven.

