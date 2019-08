Migranten Open Arms verdeeld over vijf landen

De migranten konden dinsdagavond van boord gaan nadat de Italiaanse justitie opdracht had gegeven het schip in beslag te nemen en de opvarenden te ontschepen. Na bijna drie weken op de Middellandse Zee was hun situatie volgens de Spaanse hulporganisatie achter het schip erg nijpend geworden.

De migranten krijgen nu de zorg die ze nodig hebben, aldus de EC-zegsvrouw. Ondertussen is er nog geen oplossing voor het reddingsschip Ocean Viking dat met 356 migranten aan boord in de buurt van Italië vaart. De Europese Commissie hoopt dat lidstaten „de geest van solidariteit” rond Open Arms ook tonen voor deze opvarenden. Hierover is contact met de lidstaten.

Noors schip

De Ocean Viking is een Noors schip met negen bemanningsleden, twaalf mensen van de reddingsorganisatie SOS Méditerranée en een negenkoppig team van Artsen Zonder Grenzen.

Italië had het reddingsschip eerder verboden om aan te leggen, hoewel zes andere EU-landen hadden aangeboden de migranten op te vangen.