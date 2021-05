Opnieuw Feyenoord-café beschadigd door ontploffing

In de nacht van dinsdag op woensdag ontploffing geweest bij café ’t Haantje aan de Bierens de Haanweg. Die explosie veroorzaakte forse schade. De ramen en de toegangsdeur van de kroeg raakten beschadigd. Niemand raakte gewond.

Beide cafés staan te boek als plekken die door supporters van Feyenoord worden bezocht. Of er verband is tussen de twee ontploffingen met de wedstrijd Feyenoord-Ajax aanstaande zondag wordt nog onderzocht.

In de Forelstaat in Hoogvliet raakte de portiek van een flat flink beschadigd door een ontploffing. Getuigen spreken op sociale media van een enorme knal door een vuurwerkbom.

Ook in de Rotterdamse wijk Schiebroek was een ontploffing. Daarbij was schade aan meerdere woningen in de De Blecourtstraat en moesten enkele bewoners tijdelijk elders ondergebracht worden.

Bij beide explosies vielen geen gewonden. Onduidelijk is of er een verband is tussen de incidenten.