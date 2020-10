Snelle coronablaastest wordt volgende maand ingezet

„De blaastest wordt op dit moment in de praktijk getest. De negatieve uitslag is nu al heel betrouwbaar”, aldus de minister. In november moet de test inzetbaar zijn, aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De test zou, bij een negatieve uitslag, binnen een minuut duidelijkheid bieden.

Geert Groeneveld van het LUMC demonstreerde donderdag de werking van de blaastest. De test kijkt of de lucht die iemand uitademt mogelijke aanwezigheid van het coronavirus laat zien. Het apparaat geeft direct een uitslag. „De test is een belangrijke aanvulling op de testen die momenteel beschikbaar zijn”, zegt longarts Hans in ’t Veen tegen de NOS.

De Jonge gaf ook aan dat een andere nieuwe test, die door TNO is ontwikkeld, per direct kan worden ingezet in Amsterdam en daarna in de rest van het land. Het gaat om de zogeheten LAMP-test die binnen drie kwartier tot een uur een uitslag geeft. Eerder werd al bekend dat deze snelle coronatest net zo betrouwbaar is als de standaard gebruikte PCR-test.