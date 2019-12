Big Ben in Londen luidt nieuwe jaar in

LONDEN - De Britse Big Ben-klok in de historische klokkentoren van het parlement zal om middernacht op oudejaarsavond luiden. De 96 meter hoge Elizabeth Tower, een van de meest gefotografeerde gebouwen in Groot-Brittannië, stond de afgelopen twee jaar in de steigers. In die tijd zijn de vier wijzerplaten van de klok opnieuw geglazuurd, is het ijzerwerk opnieuw geschilderd en het steenwerk gereinigd en gerepareerd.