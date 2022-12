Vrouw eist miljoenen schadevergoeding van bedrijf: ’Macaroni opwarmen duurt te lang’

Amanda Ramirez eist een schadevergoeding van vijf miljoen dollar (ruim 4,8 miljoen euro) van het bedrijf Velveeta omdat haar macaroni niet klaar was in 3,5 minuten, zoals de verpakking belooft. „Het is onjuist en misleidend”, luidde de vijftien pagina’s tellende aanklacht van de ’Mac & Cheese’-liefhebber.

Ramirez zou het pak namelijk niet gekocht hebben als ze had geweten dat het langer dan 3,5 minuut zou duren. Het bedrijf zou bij het benoemen van de 3,5 minuut zijn vergeten een paar essentiële stappen mee te tellen. De verpakking moet namelijk geopend worden én de kaassaus en water moeten worden toegevoegd. Vervolgens moet het 3,5 minuut in de magnetron.

„We zijn op de hoogte van deze lichtzinnige rechtszaak”, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen CNN. „We zullen ons krachtig verdedigen.”