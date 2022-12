Premium Het beste van De Telegraaf

Kerken als religieuze rivalen in oorlogstijd: ’Alles wordt vanuit Moskou bestuurd’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Volgens vader Vadil is de Orthodoxe kerk van Oekraïne ’de juiste kerk’. „Onze leiders zitten niet in Moskou.” Ⓒ De Telegraaf

De oorlog in Oekraïne woedt ook in de kerken. De veiligheidsdienst SBOe deed in aanloop naar kerst huiszoekingen bij de Oekraïens-Orthodoxe kerk, op zoek naar foute gebeden, iconen en Russische paspoorten. „Zij staan direct onder controle van Moskou.”