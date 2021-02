Veroorzaakster dodelijk ongeluk Julie (20): ’Ook zonder sambuca en cocaïne was dit gebeurd’

„Julie, jij was altijd mild in je oordeel en gaf iedereen het voordeel van de twijfel”, sprak de moeder. „Maar wij weten ook zeker dat jij het vonnis niet zou kunnen begrijpen.” Ⓒ De Limburger/Rob Klein Goldewijk

Sittard - Jolanda P. houdt vol dat ze na drank- en drugsgebruik nog prima in staat was om te rijden in de nacht dat ze de 20-jarige studente Julie Hoofwijk doodreed in Sittard. „Als ik niet had gedronken, was het ongeluk ook gebeurd.”