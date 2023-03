Luchtvaart: procedures niet gevolgd in krimpbesluit Schiphol

Schiphol. Ⓒ ANP / Laurens van Putten

HAARLEM - De Staat heeft niet de juiste procedures doorlopen om het aantal vluchten op Schiphol naar beneden te brengen. Dat stellen de advocaten van KLM, de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA en verschillende andere maatschappijen in de rechtbank van Haarlem dinsdag. De Staat moet daar in een kort geding uitleg geven over het verlagen van het jaarlijks aantal vluchten van 500.000 naar 460.000.