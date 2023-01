Drama in China: vrachtwagen rijdt in op crematorium, 17 doden

Ⓒ Shutterstock

BEIJING - Bij een groot verkeersongeluk in de Chinese provincie Jiangxi zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker 17 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. Het ongeluk gebeurde rond 01.00 uur lokale tijd in het dorpje Taoling nabij de stad Nanchang, in het oosten van het land.