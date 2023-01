OM looft beloning van 30.000 euro uit voor gouden tip over voortvluchtige ’Lucky’

Met het geldbedrag hopen de opsporingsdiensten een extra motivatie te geven aan mensen die weten waar de in Vietnam geboren man zich ophoudt. Vuong is sinds zaterdagmiddag op de vlucht voor de politie nadat hij bij winkelcentrum Walburg aan het Hof van Holland in Zwijndrecht zijn voormalige schoonmoeder Michel (66) zou hebben doodgeschoten en zijn ex-vriendin Anneke (38) met kogels ernstig zou hebben verwond.

Anneke vecht nog steeds in een ziekenhuis in Rotterdam voor haar leven. Volgens haar familie is de situatie rondom de vrouw nog dermate ernstig en zorgwekkend dat het nog niet zeker is dat ze het overleeft. De familie is een inzamelingsactie op gofundme.com begonnen om 50.000 euro in te zamelen voor onder meer de begrafenis van hun moeder Michel.

Honderd tips

Naar de vermeende schutter Lucky, een notoire crimineel die onder meer een verleden heeft van overvallen is de politie al dagenlang onophoudelijk aan het zoeken. Er zijn inmiddels meer dan honderd tips bij de politie binnengekomen.

Zijn laatste bekende vluchtauto, een grijze Skoda Octavia, werd dinsdagochtend teruggevonden in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Een dag eerder werd een zwarte BMW waarmee hij zich uit de voeten zou hebben gemaakt na het schieten, teruggevonden op de Veldslahof in Zwijndrecht.

’Populaire parkeerplaats’

Buurtbewoners roken toen nog geen onraad. „Omdat in de buurt op veel plekken een vergunning nodig is, is onze parkeerplaats heel populair”, vertelt een van hen.

Of de schutter zaterdagmiddag is overgestapt in de Skoda, is omwonenden niet bekend. „Niemand kan zich herinneren dat die auto hier ook stond, al zegt dat natuurlijk niets”, vertelt een andere bewoner.

„Het zou kunnen dat de parkeerplek door een helper bezet is gehouden en bij aankomst van de moordenaar de parkeerplaats is afgestaan. Er is hier namelijk bijna nooit een vrije plek te vinden. Hij lijkt zijn vlucht wel goed te hebben voorbereid”, concludeert de man. Een vrouw wijst op de mogelijkheid dat ’Lucky’ de trein heeft gepakt om in een andere plaats de Skoda te pakken. „Het station is maar drie minuten lopen.”

In Rotterdam tipten buurtbewoners dinsdagmorgen de politie over een grijze Skoda Octavia die geparkeerd stond op de Kuinder. Het bleek inderdaad te gaan om de wagen.

Volgens de bewoners stond de Skoda al sinds zaterdagmiddag in het doodlopende gedeelte van de straat geparkeerd. Het was bewoners eerder niet opgevallen. „Dit is echt bizar. Ik ben een liefhebber van Skoda, heb een kentekentik maar al die dagen is het kwartje niet gevallen. De wagen was mij namelijk wel opgevallen vanwege de schade aan de rechterzijde”, zegt een bewoner.