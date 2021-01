Twee beschietingen op rij bij Turks restaurant in Rotterdam

De politie onderzoekt of er een link is met de beschietingen op de panden en de poging tot liquidatie op de zoon van de eigenaar. Na de eerste beschieting op maandagnacht zou de restauranthouder gevlucht zijn naar zijn andere pand om daar veilig de nacht door te kunnen brengen. Prompt vlogen daar op dinsdagnacht ook de kogels door de ramen.

Kogelgaten

Maandagochtend ontdekte een voorbijganger kogelgaten in het restaurant aan de Nieuwe Binnenweg. Die sprak even verderop agenten aan en vertelde dat er gaten in de ruit van het restaurant zaten. Die vond politie later inderdaad zowel op de begane grond als op de eerste verdieping, waar een woning is gesitueerd. In de woning zou familie van de eigenaren van het Turkse eethuis, dat vanwege de coronamaatregelen al een aantal weken dicht is, wonen. De politie zegt dat uit onderzoek is gebleken dat er rond 02.20 uur is geschoten.

"Niet de eerste keer dat de familie met geweld te maken krijgt"

In de nacht van maandag op dinsdag was het raak bij een pand aan de Abraham van Stolkweg. Dat gebouw wordt gebruikt als keuken en opslag voor hetzelfde Turkse restaurant. Op het moment van beschieting zouden daar meerdere mensen slapen. Die zouden, zo stellen bronnen, in het bedrijfspand hun toevlucht hebben genomen nadat het restaurant en de bovenwoning waren beschoten.

De politie werd gealarmeerd door de eigenaar die belde dat hij rond 02.15 uur wakker was geschrokken van knallen. Toen hij beneden kwam zag hij dat er twee ronde gaten zaten in de voordeur van zijn pand.

Gerichte actie

Het is niet de eerste keer dat de familie met vuurwapengeweld te maken kreeg. De zoon, die destijds 32 jaar was en in Capelle aan den IJssel woonde, werd op 3 mei 2019 onder vuur genomen bij het Marnix Gymnasium in Rotterdam. Hij werd door twee mannen op een scooter opgewacht toen hij uit de moskee kwam. Het was een gerichte actie. De zoon raakte gewond in zijn been en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De schutters zijn nog niet gevonden.

Volgens bekenden van de man is hij een paar maanden na de moordaanslag gevlucht naar Turkije, waar hij nu nog steeds zou verblijven. Destijds vertelden bronnen uit het criminele milieu dat hij was beschoten omdat hij een geldschuld had die hij niet had terugbetaald.

De Rotterdamse politie vermoedt dat er sowieso een verband is tussen de beschietingen van de panden. Ook wordt onderzocht of er een link is met de aanslag van de zoon, zo laat de politie desgevraagd weten.

De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over de beschietingen en de mogelijke achtergronden. Daarnaast wordt gezocht naar camera- of dashcambeelden.