Minder herhaalde asielaanvragen

Vorig jaar werden in totaal 2.723 herhaalde asielaanvragen ingediend, bijna een kwart minder dan in 2018. Toen dienden 3564 asielzoekers zo’n aanvraag in.

Ondanks de daling zijn de kansloze herhaalde asielaanvragen Broekers-Knol toch ’een doorn in het oog’. „We moeten dit soort misbruik en oneigenlijk gebruik van de asielprocedure zoveel mogelijk ontmoedigen”, schrijft de bewindsvrouw. Broekers-Knol noemt het ’onwenselijk’ dat asielzoekers keer op keer mogen blijven procederen en ondertussen recht hebben op opvang.

Tot op heden krijgt het kabinet nauwelijks vat op steeds maar weer procederende asielzoekers die met kansloze aanvragen tijd winnen en opvang krijgen. Juist deze asielzoekers, vaak uit veilige landen als Marokko, Algerije en Tunesië, zorgen voor veel overlast. De afname van herhaalde aanvragen is dan ook een opsteker voor de staatssecretaris.

Aanvraag niet meer via post

Volgens Broekers-Knol heeft die afname te maken met een nieuwe werkwijze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die werkwijze houdt in dat asielzoekers die een herhaalde aanvraag willen indienen, daarvoor sinds juli 2019 zelf naar het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten gaan. De aanvraag kan dan niet meer via de post worden gedaan. Ook hoeft de dienst niet langer een gehoor af te nemen, als de aanvraag als kansloos wordt beoordeeld.

Verder behandelt de IND een aanvraag niet als een indiener niet zorgt dat het dossier compleet is. Dat gebeurde in 2019 in 30 procent van de gevallen, blijkt uit gegevens van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De VVD-bewindsvrouw wil ondanks de ontmoedigende aanpak dat herhaalde asielverzoeken serieus worden genomen als de omstandigheden van een asielzoekers zijn veranderd. „Het belangrijkste is dat we de kansloze aanvragen er zo snel mogelijk uithalen, dat we snel besluiten en dat we ervoor zorgen dat mensen er geen baat bij hebben om een kansloze aanvraag in te dienen.”