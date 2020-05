Eerste Hulp bij een seksloze relatie

Problemen in bed? Tijd om hulp van een expert in te roepen! Ⓒ HH

Amsterdam - Dit is een reportage uit oktober 2019 Geen tijd, geen zin, te moe of gewoon te veel gedoe... Iedereen die een langdurige relatie heeft (gehad), kan waarschijnlijk bevestigen: het maakt niet uit hoe geweldig jullie seksleven was aan het begin van een relatie, uiteindelijk zijn er altijd periodes waarin je het gewoon niet doet. Op de VROUW-redactie krijgen we regelmatig vragen van lezers binnen over een gebrek aan intimiteit in hun relatie. Tijd om hulp van een expert in te roepen!