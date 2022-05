Het is moeilijk te geloven nu we midden in de tweede golf zitten, maar er is licht aan het einde van de coronatunnel. Het nieuwe normaal waar premier Rutte ons al maandenlang op voorbereidt, bestaat niet. In plaats daarvan zijn we volgens deskundigen alweer op weg richting het oude normaal. Dat betekent dat volgend jaar zomer er een stuk zonniger uit zal zien.Een optimistisch verhaal dus, in de podcast Kwestie van Centen met Martin Visser en Herman Stam. Maar die stip op de horizon is niet alleen toe te schrijven aan een coronavaccin, waar veel mensen hun hoop op vestigen. „Het is een combinatie aan factoren waardoor we de draad weer snel kunnen oppakken, zoals we nu ook zien in China”, legt Visser uit in de podcast. Wel is de DFT-verslaggever kritisch op het ‘nieuwe normaal’-frame van premier Rutte. Sinds april krijgen ondernemers de opdracht om zich aan te passen, maar waaraan dan precies?

Meer