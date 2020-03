De grenzen lopen dwars door cafés en winkels.

In de grensdorpen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog is een bizarre situatie ontstaan nu de Belgische grens is gesloten. Winkels moeten van de Belgische overheid dicht blijven, terwijl de Nederlandse winkels nog gewoon open zijn. Maar wat doe je als een winkel zich deels op Nederlands en deels op Belgisch grondgebied bevindt?