Man neemt elke dag in lockdown nieuwe tatoeage

En dat is een hele opgave, want het lichaam van tattooeerder Chris zit al onder de tattoo’s. Op zijn negentiende kreeg hij de eerste, inmiddels heeft hij er zo’n 1000. „Ik zag mezelf de afgelopen tijd maar wat aanmodderen, ik wist niet wat ik moest doen en at alles wat los en vast zat. Dus het idee om mezelf tatoeages te geven was om mijn leven weer een beetje richting te geven. Zonder structuur zijn de mensen het kwijt.”

Ⓒ Instagram

En dus pakt hij iedere dag tussen 2 en 4 uur de naald en wat inkt erbij. Inmiddels heeft hij er 41 gemaakt tijdens de coronacrisis. „Ik vind tattoeëren therapeutisch. Ik teken wat in m’n hoofd zit”, zo vertelt hij aan de BBC. Zo plaatste hij al een tijger, omdat hij samen met zijn vrouw Ema de serie Tiger King keek tijdens de quarantaine. Onder zijn voet schreef hij: wanneer stopt dit? Op zijn arm prijkt nu een afbeelding van sperma, een verwijzing naar het kind dat hij en zijn vrouw in juli verwachten.

Ⓒ Instagram

Voor de naam van de kleine probeert hij nog een plekje vrij te houden. „Ik wil dat hij of zij een goede tatoo heeft. (...) Als ik eerlijk ben, zie ik er belachelijk uit. Ik zie eruit als een stuk blauwe kaas.”