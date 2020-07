Waarom zijn we zo geobsedeerd door de Kardashians?

Een greep uit de familie: Kris Jenner met Kourtney, Khloe en Kim Kardashian (v.l.n.r.). Ⓒ ANP / HH

De verwarde rapper Kanye West hield de gemoederen in de VS de afgelopen week flink bezig. De presidentskandidaat twitterde onder meer te willen scheiden van zijn vrouw, waarvoor hij later excuses aanbood. De opwinding zou niet zo groot zijn geweest als Kanye niet was getrouwd met Kim Kardashian. Zij is boegbeeld van een miljardairsfamilie, die de Amerikanen, en de rest van de wereld trouwens, maar blijft boeien. Waar komt dat toch door?